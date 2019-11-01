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На Крымском мосту в Москве у иномарки на полном ходу отлетело колесо 

Аргументы Недели 49 минут назад
На Крымском мосту в Москве случилось ЧП
Фото: Аргументы Недели
Утром в пятницу, 1 ноября, в СМИ появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Москве. Согласно последней информации, на Крымском мосту у иномарки на полном ходу отлетело колесо.
Осведомленный источник в правоохранительных органах столицы отметил, что происшествие случилось ранее сегодня. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", колесо во время движения по дороге отвалилось у иномарки. Водитель чудом не пострадал.
В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Теги:
ДТП , МВД
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