На Крымском мосту в Москве случилось ЧП

На Крымском мосту в Москве у иномарки на полном ходу отлетело колесо

Утром в пятницу, 1 ноября, в СМИ появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Москве. Согласно последней информации, на Крымском мосту у иномарки на полном ходу отлетело колесо.

Осведомленный источник в правоохранительных органах столицы отметил, что происшествие случилось ранее сегодня. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", колесо во время движения по дороге отвалилось у иномарки. Водитель чудом не пострадал.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.