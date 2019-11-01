Россиянин погонялся с полицейскими и получил 29 штрафов

Студент устроил гонки с полицейскими по улицам Томска и нарушил 29 правил дорожного движения, сообщает пресс-служба областного управления МВД

Сотрудники ГИБДД попытались остановить легковой автомобиль без номеров, но россиянин попытался скрыться. Ведомство опубликовало кадры погони, снятые из полицейской машины. На видео видно, как черная машина долго пытается оторваться на преследующих его дорожных инспекторов, заезжает во двор и вынужденно останавливается.

Водителем оказался 19-летний юноша, приехавший из Красноярского края на учебу в Томск. Во время погони он «совершал грубейшие нарушения», в частности, выезжал на встречную полосу, проезжал на красный сигнал светофора, не уступал дорогу пешеходам. Также при себе у красноярца не было документов, а на стеклах машины была тонировка.

Молодой человек арестован на пять суток по решению суда.