Пьяный водитель школьного автобуса пойман в Омске

Пьяный водитель сел за руль школьного автобуса в Омске

Мужчина должен был везти детей в кукольный театр, но теперь его ждет лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проверки школьных автобусов, предназначенных для массовой перевозки детей, обнаружили в одном из них пьяного водителя. Он намеревался проследовать по маршруту до кукольного театра «Арлекин».

При медосвидетельствовании на алкотестере в выдыхаемом мужчиной воздухе обнаружили 0,237 мг/л паров алкоголя.

На основании этого 52-летного водителя отстранили от работы и составили на него административный протокол по статье «за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Согласно законодательству, правонарушителю грозить штраф в размере 30 000 рублей и лишением прав от 1,5 до 2 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку.