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Пьяный водитель сел за руль школьного автобуса в Омске 

ТК «Звезда» + ещё 1 52 минуты назад
Пьяный водитель школьного автобуса пойман в Омске
Фото: ТК «Звезда»
Мужчина должен был везти детей в кукольный театр, но теперь его ждет лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проверки школьных автобусов, предназначенных для массовой перевозки детей, обнаружили в одном из них пьяного водителя. Он намеревался проследовать по маршруту до кукольного театра «Арлекин».
При медосвидетельствовании на алкотестере в выдыхаемом мужчиной воздухе обнаружили 0,237 мг/л паров алкоголя.
На основании этого 52-летного водителя отстранили от работы и составили на него административный протокол по статье «за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Согласно законодательству, правонарушителю грозить штраф в размере 30 000 рублей и лишением прав от 1,5 до 2 лет.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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Теги:
ДТП , Автоновости , ГИБДД
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