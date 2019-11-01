Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре человека погибли в ДТП под Самарой 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Смертельное ДТП произошло под Самарой
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Самарской области в пятницу вечером. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
"В ДТП участвовало два автомобиля. В первом автомобиле один погибший, во втором было четыре человека, одна из них девочка, она осталась жива", — сказала собеседница агентства.
Авария произошла в Волжском районе около села Калинка. Один из автомобилей был с пензенскими номерами. Тринадцатилетнюю девочку сейчас извлекают из поврежденного автомобиля.
Видео дня. Авто с иностранными номерами не избегут штрафов
ТАСС: последние новости
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погиб ребенок В ДТП с грузовиком в Ростовской области погиб ребенок Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Омской области Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Омской области Источник: первый замглавы Минздрава Крыма попал в ДТП в Подмосковье Источник: первый замглавы Минздрава Крыма попал в ДТП в Подмосковье 
Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин погонялся с полицейскими и получил 29 штрафов
Россиянин погонялся с полицейскими и получил 29 штрафов
Новые правила: Минтранс дает дорожку самокатам
Новые правила: Минтранс дает дорожку самокатам 1
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник 2
На Крымском мосту в Москве случилось ЧП
На Крымском мосту в Москве случилось ЧП 20
На алкоголь и наркотики водителей проверят по-новому
На алкоголь и наркотики водителей проверят по-новому 1
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение