Микроавтобус с детьми перевернулся в Самарской области

В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили, что микроавтобус, в котором находились восемь 16-летних подростков, перевернулся в Елховском районе.
Микроавтобус Iveco столкнулся с автомобилем Lada Largus. Подростков доставили в больницу. Однако медпомощь им не потребовалась. Они получили царапины и лёгкие ушибы, передаёт РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что микроавтобус перевозил подростков в Самару из Ульяновской области. Школьники ехали с олимпиады по «Что? Где? Когда?».
Ранее News.ru писал о смертельном ДТП, которое произошло на 225-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Юрга. Рано утром здесь столкнулись автобус и легковушка. В результате один человек погиб, двое пострадали. По предварительным данным, водитель Nissan, двигаясь со стороны города Кемерово, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Нефаз».