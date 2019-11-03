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Микроавтобус с подростками перевернулся в Самарской области 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Микроавтобус с детьми перевернулся в Самарской области
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили, что микроавтобус, в котором находились восемь 16-летних подростков, перевернулся в Елховском районе.
Микроавтобус Iveco столкнулся с автомобилем Lada Largus. Подростков доставили в больницу. Однако медпомощь им не потребовалась. Они получили царапины и лёгкие ушибы, передаёт РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что микроавтобус перевозил подростков в Самару из Ульяновской области. Школьники ехали с олимпиады по «Что? Где? Когда?».
Ранее News.ru писал о смертельном ДТП, которое произошло на 225-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Юрга. Рано утром здесь столкнулись автобус и легковушка. В результате один человек погиб, двое пострадали. По предварительным данным, водитель Nissan, двигаясь со стороны города Кемерово, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Нефаз».
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Теги:
ДТП , Nissan , Lada Largus , Lada , Дмитрий Азаров , Нефаз , МВД , РИА Новости
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