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В Туле опрокинулся микроавтобус с пассажирами 

ТАСС 2 часа назад
В Туле опрокинулся микроавтобус с пассажирами
Фото: РИА Новости
Рейсовый микроавтобус опрокинулся в Туле вечером в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Информация об аварии на Алексинском шоссе Тулы поступила около 20:20 мск. Опрокинулся пассажирский микроавтобус, следовавший по внутригородскому маршруту, в результате пострадали три человека — водитель и два пассажира, информация об их состоянии и общее число пассажиров сейчас уточняются", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
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Теги:
ДТП , ГИБДД
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