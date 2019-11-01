В Туле опрокинулся микроавтобус с пассажирами

Рейсовый микроавтобус опрокинулся в Туле вечером в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Информация об аварии на Алексинском шоссе Тулы поступила около 20:20 мск. Опрокинулся пассажирский микроавтобус, следовавший по внутригородскому маршруту, в результате пострадали три человека — водитель и два пассажира, информация об их состоянии и общее число пассажиров сейчас уточняются", — сказал собеседник агентства.