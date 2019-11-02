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Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III 

Lenta.ru + ещё 10 6 часов назад
Житель Иркутска въехал на своем Mercedes-Benz ML 400 в памятник Александру III. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошел ранним утром 2 ноября. Автомобиль снес ограждение памятника и врезался в его постамент рядом с украшающей его надписью «Благодарная Сибирь».
Прибывшие на место аварии сотрудники полиции обнаружили у памятника предполагаемого владельца автомобиля. Им оказался 36-летний мужчина в состоянии опьянения. Он заявил, что не был за рулем и прогуливался по набережной с возлюбленной, когда управляемая неизвестными машина въехала в монумент.
Ранее в октябре московская блогерша, известная по видео, на которых она танцует на мотоцикле, не держась за руль, попала в аварию, но смогла запечатлеть ее на камеру.
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Теги:
ДТП , Видео , Mercedes-Benz , МВД , ИркутскМедиа
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