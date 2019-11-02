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Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке 

Рамблер 45 минут назад
В интернете появилось видео драматичного ДТП во дворе мэрии Москвы.
У здания на Тверской, 13 водитель служебной «Ауди» неожиданно резко сдал назад и впечатал в стену случайного прохожего. Это момент зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Телеграм-канал 112 передает, что это 60-летний Александр Иванов.
Водитель иномарки утверждает, что не собирался сдавать назад. По его словам, автомобиль поехал сам, с большой скоростью. Машина легко преодолела бордюр и уперлась в стену, зажав пешехода.
Пока неизвестно, принадлежит ли данный автомобиль столичной мэрии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что члены музыкальной группы «Ленинград» попали в аварию в ДТП с участием автобуса и авто.
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
ДТП , Видео , Audi , Александр Иванов , Правительство Москвы
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