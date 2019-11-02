Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке

У здания на Тверской, 13 водитель служебной « Ауди » неожиданно резко сдал назад и впечатал в стену случайного прохожего. Это момент зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Телеграм-канал 112 передает, что это 60-летний Александр Иванов

Водитель иномарки утверждает, что не собирался сдавать назад. По его словам, автомобиль поехал сам, с большой скоростью. Машина легко преодолела бордюр и уперлась в стену, зажав пешехода.

Пока неизвестно, принадлежит ли данный автомобиль столичной мэрии.