Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке 

В интернете появилось видео драматичного ДТП во дворе мэрии Москвы.
У здания на Тверской, 13 водитель служебной «Ауди» неожиданно резко сдал назад и впечатал в стену случайного прохожего. Это момент зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Телеграм-канал 112 передает, что это 60-летний Александр Иванов.
Водитель иномарки утверждает, что не собирался сдавать назад. По его словам, автомобиль поехал сам, с большой скоростью. Машина легко преодолела бордюр и уперлась в стену, зажав пешехода.
Пока неизвестно, принадлежит ли данный автомобиль столичной мэрии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что члены музыкальной группы «Ленинград» попали в аварию в ДТП с участием автобуса и авто.