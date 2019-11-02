Девочка выжила после двух аварий в один день 

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях, которые произошли в течение одного дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГИБДД.
Первая авария произошла около 09:00 на 471-м километре федеральной автодороги «Вятка». Отец девочки, управляющий автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате мужчина и его супруга погибли, их дочь получила травмы.
Ребенка отправили в больницу на скорой помощи. Уже будучи в Кирове, она столкнулась на перекрестке с автомобилем Ford Fusion, после чего перевернулась. Отмечается, что скорая проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией. В результате происшествия никто не пострадал.