Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девочка выжила после двух аварий в один день 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Девочка выжила после двух аварий в один день
Фото: РИА Новости
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях, которые произошли в течение одного дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГИБДД.
Первая авария произошла около 09:00 на 471-м километре федеральной автодороги «Вятка». Отец девочки, управляющий автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате мужчина и его супруга погибли, их дочь получила травмы.
Ребенка отправили в больницу на скорой помощи. Уже будучи в Кирове, она столкнулась на перекрестке с автомобилем Ford Fusion, после чего перевернулась. Отмечается, что скорая проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией. В результате происшествия никто не пострадал.
Видео дня. Штрафы за езду без ОСАГО может вырасти до 5 тысяч
Последние новости
Напавшие на главу ингушского центра «Э» уехали из Москвы Напавшие на главу ингушского центра «Э» уехали из Москвы Названа основная версия убийства главного борца с экстремизмом Ингушетии Названа основная версия убийства главного борца с экстремизмом Ингушетии Сын Хрущева рассказал о «хотевшем рвануть» термоядерную бомбу Сахарове Сын Хрущева рассказал о «хотевшем рвануть» термоядерную бомбу Сахарове 
Теги:
ДТП , Nissan , Ford Fusion
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Микроавтобус с детьми перевернулся в Самарской области
Микроавтобус с детьми перевернулся в Самарской области
В России лишают прав за проезд на желтый
В России лишают прав за проезд на желтый 2
По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей
По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III 5
Названы самые опасные для пешеходов автомобили
Названы самые опасные для пешеходов автомобили
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение