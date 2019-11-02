Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили агентству «Интерфакс», что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Авария случилась утром накануне. Водитель уверяет, что в машине самопроизвольно включился задний ход.

Видео дня. Штрафы за езду без ОСАГО может вырасти до 5 тысяч