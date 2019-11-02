Убийство двух человек в Москве попало на камеры видеонаблюдения

Преступник был одет в красную куртку и, по словам свидетелей, скрылся на автомобиле Volkswagen Polo

Неизвестный злоумышленник расстрелял двоих мужчин на юго-западе Москвы.

На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных на соседнем доме, видно, что мужчина выходит из машины, водитель которой пытается припарковаться. Он останавливается на тротуаре, когда к нему подходит человек в капюшоне. Преступник достает огнестрельное оружие и совершает несколько выстрелов. Из машины тут же выбегает водитель и пытается нейтрализовать стрелявшего, но тот стреляет и в него.

Перед тем, как убежать, убийца добивает лежащих на асфальте людей контрольными в голову. Ролик был опубликован пабликом Baza.

Преступник был одет в красную куртку и, по словам свидетелей, скрылся на автомобиле Volkswagen Polo.

В машине, на которой приехали жертвы, остался еще один человек. Он выжил, и сейчас с ним ведет беседу полиция.