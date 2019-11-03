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Никем неуправляемый автомобиль сбил женщину с ребенком в Омске 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком
Фото: ТК «Звезда»
В Омске автомобиль ВАЗ-21099 начал движение без водителя и врезался в стоящую рядом Toyota Corolla.
В Омске автомобиль начал движение без водителя за рулем, врезался в другую машину и сбил женщину с ребенком.
ДТП произошло на улице Гашека в районе дома 9/2 вечером 2 ноября, сообщает Госавтоинспекция. По данным сотрудников ГИБДД, автомобиль ВАЗ-21099 начал самопроизвольно двигаться, когда в нем не было водителя. Авто столкнулось со стоящей Toyota Corolla. После этого совершило наезд на 31-летнюю женщину и девочку 2016 года рождения.
Пострадавшие были госпитализированы. О тяжести их травм не сообщается.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося, в ходе которой будут остановлены обстоятельства ДТП.
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Теги:
ДТП , Toyota , Toyota Corolla , ГИБДД
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