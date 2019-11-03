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Автобус с россиянами перевернулся во Франции 

Рамблер + ещё 40 1 час назад
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Фото: courrier-picard.fr
Во Франции перевернулся автобус с пассажирами, следовавший из Парижа в Лондон. В салоне были десятки людей, в том числе россияне.
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Автобус вылетел с мокрой дороги на повороте, ударился об ограждение и перевернулся.
«33 человека, включая водителя, были доставлены в больницы Амьена (11 раненых, в том числе четверо в тяжелом состоянии), Перона (10 раненых), Мондидье (6 раненых) и Сен-Кантена (6 раненых) — сообщает издание Courrier picard.
Отмечается, что пассажиры были из разных стран — Франции, США, Испании, Австралии, Нидерландов, Румынии, России и Британии.
Пока неизвестно, есть ли раненые среди наших соотечественников.
Движение на трассе А1 в направлении Париж-Лилль частично перекрыли..
Компания FlixBus открыла горячую линию для пассажиров и их близких. Телефон 0080030013730 или почта specialcare@flixbus.com.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пожар в московском автобусе попал на видео.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
ДТП
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