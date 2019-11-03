Автобус с россиянами перевернулся во Франции

Во Франции перевернулся автобус с пассажирами, следовавший из Парижа в Лондон. В салоне были десятки людей, в том числе россияне.

Автобус вылетел с мокрой дороги на повороте, ударился об ограждение и перевернулся.

«33 человека, включая водителя, были доставлены в больницы Амьена (11 раненых, в том числе четверо в тяжелом состоянии), Перона (10 раненых), Мондидье (6 раненых) и Сен-Кантена (6 раненых) — сообщает издание Courrier picard.

Отмечается, что пассажиры были из разных стран — Франции, США, Испании, Австралии, Нидерландов, Румынии, России и Британии.

Пока неизвестно, есть ли раненые среди наших соотечественников.

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Компания FlixBus открыла горячую линию для пассажиров и их близких. Телефон 0080030013730 или почта specialcare@flixbus.com.