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В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
В Башкирии произошло массовое ДТП
Фото: РИА Новости
Двое взрослых и двое детей пострадали в массовой аварии под Уфой, где столкнулись четыре автомобиля и один грузовик, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла в Иглинском районе в 16.00 (14.00 мск) на 1504-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
В сообщении башкирской Госавтоинспекции говорится, что 41-летняя уфимка, двигаясь за рулём Audi Q7 в направлении Уфы, допустила столкновение с попутной "Ладой Гранта" под управлением 32-летнего мужчины. От удара "Гранта" столкнулась с движущейся впереди "Ладой Приора". После этого "Гранту" отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. Далее "Гранту" выбросило на попутную Toyota Land Cruiser 200.
"В результате аварии водитель "Лады Гранта" и его 32-летняя супруга с тяжёлыми травмами госпитализированы. Также пострадали семилетние дети, девочка и мальчик. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются", — сообщает ГИБДД по Башкирии.
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Теги:
ДТП , Volvo , Audi , Lada Granta , Audi Q7 , Lada , Toyota , Toyota Land Cruiser , Lada Priora , ГИБДД
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