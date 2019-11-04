В Башкирии произошло массовое ДТП

В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами

Двое взрослых и двое детей пострадали в массовой аварии под Уфой, где столкнулись четыре автомобиля и один грузовик, сообщили в ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла в Иглинском районе в 16.00 (14.00 мск) на 1504-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.