Электронное оформление ДТП: помогает ли «Помощник ОСАГО»?

Российский союз автостраховщиков запустил это приложение 1 ноября, и пока оно работает только в пилотных регионах. Удобно ли им пользоваться или лучше все-таки вызывать инспектора ГИБДД

Российский союз автостраховщиков запустил «Помощник ОСАГО» 1 ноября. Приложение пока работает в пилотных регионах — Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и Татарстане.

По сути, это усовершенствованная предыдущая версия, которая называется «ДТП Европротокол». Business FM спросила автовладельцев, удобно ли пользоваться приложением или лучше по старинке вызывать инспектора?

Москвич, не пожелавший назвать свое имя, рассказал, что попал в ДТП, когда выезжал со двора и не заметил автомобиль на главной дороге. Повреждения небольшие, и ждать часами инспектора желания не было. Решил воспользоваться приложением.

«Приложение очень понравилось, потому что для того, чтобы вносить данные из полисов, нужно было всего лишь QR-коды сфотографировать на обоих полисах — и все данные попали в систему. Чуть-чуть потруднее было оформить именно само расположение машин на дороге, потому что система трижды не принимала фотографии. То ли с ракурсами что-то не так, но при этом было не очень понятно, что ей не нравилось. В итоге система «успокоилась», когда я сфотографировал расположение машин с одного направления движения, по главной дороге, с другого направления и со стороны перекрестка, с которого я выезжал. Сейчас у меня в приложении висит история ДТП с номером».

Для оформления ДТП есть несколько условий: в аварии участвует не более двух машин; нет погибших и пострадавших; участники ДТП пришли к согласию по поводу вины и повреждений и имеют аккаунты на «Госуслугах»; автомобили зарегистрированы на физлиц.

В иных случаях необходимо или вызывать сотрудника, или оформлять бумажную версию европротокола. После того как данные появятся в системе, страховая компания уведомляет о том, в какой сервис подъехать для ремонта машины. Если же водитель не согласен или хочет получить денежную компенсацию, то избежать волокиты не удастся.

Предельная страховая выплата при фиксации ДТП на фото — 400 тысяч, без фото — 100 тысяч рублей. Что делать, если произошла ошибка, объясняет руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов:

«Например, ввели, что одна-две детали пострадали, а в реальности какие-то скрытые, внутренние повреждения. Можно предположить, что повреждение было нанесено автомобилю не в результате ДТП, которое оформляется сейчас, а ранее, или оно досталось от предыдущего владельца. Потребуется дополнительная экспертиза, уже реальная. Если окажется, что эти повреждения связаны только с новым ДТП, то можно предположить, что будет выработан механизм, как их оплачивать, — так же».

Это в теории. Как будет на практике, пока непонятно. Механизм проработан не до конца, вопросов еще много. Ошибку может допустить не только автовладелец при оформлении ДТП. Неверные данные могут быть в системе «Госуслуг», например номер старого водительского удостоверения. Система должна обкататься. При переходе с бумажной версии на электронную всегда бывают сбои, говорит замглавы Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

«В предыдущей версии мобильного приложения Российского союза автостраховщиков были такие безобразные юридические условия пользования, боюсь, что они остались без изменений. Поставщик этой программы не несет никакой ответственности за эти данные, которые вы ему передаете. Воспользоваться можно, но при этом нужно по-прежнему оформить европротокол на бумаге, получить подпись второго участника. На всякий случай сделать фотосъемку места аварии, повреждения обеих машин просто своим телефоном, без мобильного приложения, потому что у вас на руках ничего не остается. В крайнем случае вам приходит какая-то СМС о том, что данные от вас получены. При этом при возникновении спора доказать, что вы добросовестно выполнили все требования, будет невозможно».