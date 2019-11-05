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Четверо пассажиров авто погибли в ЕАО от лобового столкновения 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Четыре человека погибли в ЕАО от лобового столкновения
Фото: РИА Новости
Двое взрослых и двое детей погибли во вторник в Еврейской автономной области (ЕАО) на федеральной трассе "Амур" в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.
"На федеральной трассе "Амур" между селами Белгородское и Смидович, зарегистрировано ДТП с четырьмя погибшими. Водитель Toyota Ipsum не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Wish. Водитель и пассажиры последней погибли. Это две девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина и мужчина", — сообщили в пресс-службе.
Водитель второй машины госпитализирован предположительно с переломом, пассажирка также получила травмы, ее диагноз уточняется.
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Теги:
ДТП , Toyota Ipsum , Toyota Wish , Toyota , МВД , ИТАР-ТАСС
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