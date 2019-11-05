Машина скорой помощи перевернулась вместе с пациентом

В Башкирии перевернулась машина скорой помощи с пациентом

Автомобиль скорой помощи, который вёз пациента в больницу, опрокинулся на трассе в Башкирии, пострадавших нет, больного увезли на другой неотложке, сообщили в ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла на 63-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс.

"Бригада неотложной помощи с больным в салоне направлялась в Белорецк. По неизвестной причине водитель потерял управление транспортным средством, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Больного на другой карете скорой помощи доставили в медицинское учреждение", — сообщает башкирская Госавтоинспекция.

Ведомство информирует, что по данному факту проводится проверка, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.