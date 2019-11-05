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В Москве пьяного водителя такси после ДТП задержали сотрудники Росгвардии 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Пьяный таксист протаранил машины в Москве
Фото: Р-Спорт
Сотрудники Росгвардии задержали водителя такси, совершившего столкновение с несколькими машинами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
"Находясь на маршруте патрулирования в районе Профсоюзной улицы, сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Водитель такси не справился с управлением, совершил столкновение с несколькими припаркованными у обочины автомобилями, после чего попытался скрыться с места происшествия", — сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны, отметили в ГУ Росгвардии по Москве, автомобиль правонарушителя был блокирован, а водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, задержан. Водителем такси оказался 47-летний житель Подмосковья, он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Росгвардия
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