Пьяный таксист протаранил машины в Москве

В Москве пьяного водителя такси после ДТП задержали сотрудники Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали водителя такси, совершившего столкновение с несколькими машинами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Находясь на маршруте патрулирования в районе Профсоюзной улицы, сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Водитель такси не справился с управлением, совершил столкновение с несколькими припаркованными у обочины автомобилями, после чего попытался скрыться с места происшествия", — сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны, отметили в ГУ Росгвардии по Москве, автомобиль правонарушителя был блокирован, а водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, задержан. Водителем такси оказался 47-летний житель Подмосковья, он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.