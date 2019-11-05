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Виновник массового ДТП на Невском проспекте Петербурга приговорен к 10 годам колонии 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Виновник массового ДТП приговорен к тюрьме
Фото: РИА Новости
Куйбышевский районный суд Петербурга признал Артура Асатурова виновным в массовой аварии на Невском проспекте весной текущего года, в результате которой погибли два человека, еще трое пострадали. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Асатурова приговорили к 10 годам колонии.
"Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Артура Асатурова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 года", — говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил гражданские иски к фигуранту на сумму 3,8 млн рублей. По данным пресс-службы, Асатуров признал свою вину, но не был согласен с размером исков.
ДТП произошло 30 марта.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ФСИН
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