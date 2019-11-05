Виновник массового ДТП приговорен к тюрьме

Виновник массового ДТП на Невском проспекте Петербурга приговорен к 10 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал Артура Асатурова виновным в массовой аварии на Невском проспекте весной текущего года, в результате которой погибли два человека, еще трое пострадали. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Асатурова приговорили к 10 годам колонии.

"Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Артура Асатурова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 года", — говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданские иски к фигуранту на сумму 3,8 млн рублей. По данным пресс-службы, Асатуров признал свою вину, но не был согласен с размером исков.

ДТП произошло 30 марта.