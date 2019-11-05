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СК выяснит обстоятельства наезда на двух детей в центре Москвы 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
СК выяснит обстоятельства наезда на двух детей в Москве
Фото: РИА Новости
Следователи проверят обстоятельства ДТП в центре столицы, в результате которого двое детей получили травмы, сообщает во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 5 ноября возле жилого дома по Шмитовскому проезду автомобиль наехал на двух несовершеннолетних 2008 и 2010 года рождения. Детей доставили в городскую больницу. Предварительно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Проводится доследственная проверка по факту ДТП в центре Москвы", — сказала Иванова.
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Теги:
ДТП , Юлий Иванов , СКР
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