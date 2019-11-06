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СМИ: не менее 20 машин столкнулись из-за тумана на западе Канады 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Не менее 20 машин столкнулись в Канаде
Фото: Youtube
Не менее 20 автомобилей попали в аварию на скоростном шоссе недалеко от канадского города Гранд-Прери в западной провинции Альберта. Об этом в среду сообщил телеканал СTV.
Инцидент привел к временному закрытию движения по трассе во всех направлениях. На месте работают многочисленные кареты скорой помощи и спасатели. Есть пострадавшие, но их точное число пока не сообщается.
Причиной массового столкновения автомобилей стали погодные условия — сильный туман.
Гранд-Прери находится примерно в 450 км к северо-западу от Эдмонтона.
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Теги:
ДТП
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