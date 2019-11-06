Не менее 20 машин столкнулись в Канаде

СМИ: не менее 20 машин столкнулись из-за тумана на западе Канады

Не менее 20 автомобилей попали в аварию на скоростном шоссе недалеко от канадского города Гранд-Прери в западной провинции Альберта. Об этом в среду сообщил телеканал СTV.

Инцидент привел к временному закрытию движения по трассе во всех направлениях. На месте работают многочисленные кареты скорой помощи и спасатели. Есть пострадавшие, но их точное число пока не сообщается.

Причиной массового столкновения автомобилей стали погодные условия — сильный туман.

Гранд-Прери находится примерно в 450 км к северо-западу от Эдмонтона.