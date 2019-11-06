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Под Курском столкнулись Audi и «КамАЗ», погибли пять человек 

Рамблер + ещё 9 41 минуту назад
ДТП под Курском унесло жизни 5 человек
Фото: www.vesti.ru
В Курской области произошла авария с участием Audi 100 и «КамАЗа», жертвами ДТП стали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Авария произошла ранним утром 6 ноября на 13-м километре трассы Щигры-Колпна. По данным полицейских, речь идет о лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира Audi 100.
Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Движение на участки трассы на время приостановили.
Как уточняет Life, в результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Очевидцы рассказали изданию, что «КамАЗ» перевозил зерно. После аварии Audi засыпало зерном, поэтому вынести тела из машины пока не удалось.
По данным Life, водитель «КамАЗа» получил травмы, его госпитализировали.
Как сообщал «Рамблер», 1 ноября смертельная авария с участием «КамАЗа» и легкового авто произошла на 1685-м километре автодороги Москва — Челябинск. В условиях снегопада водитель Nissan Serena выехал на встречку, где врезался в грузовик с полуприцепом. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, его пассажиры — 54-летняя женщина и пятилетняя девочка — госпитализированы. Также травмы получил водитель «КамАЗа».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Nissan , Audi , Audi 100 , Nissan Serena , Камаз
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