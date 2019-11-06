ДТП под Курском унесло жизни 5 человек

Под Курском столкнулись Audi и «КамАЗ», погибли пять человек

В Курской области произошла авария с участием Audi 100 и «КамАЗа» , жертвами ДТП стали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла ранним утром 6 ноября на 13-м километре трассы Щигры-Колпна. По данным полицейских, речь идет о лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира Audi 100.

Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Движение на участки трассы на время приостановили.

Как уточняет Life, в результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Очевидцы рассказали изданию, что «КамАЗ» перевозил зерно. После аварии Audi засыпало зерном, поэтому вынести тела из машины пока не удалось.

По данным Life, водитель «КамАЗа» получил травмы, его госпитализировали.