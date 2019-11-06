Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор 

Рамблер 3 часа назад
Никулинский суд Москвы вынес приговор внуку бывшего президента АвтоВАЗа Егору Ляченкову, который в апреле 2019 года стал виновником ДТП со смертельным исходом.
Задержан устроивший ДТП внук экс-менеджера АвтоВАЗа
Как сообщает Life.ru, суд приговорил 19-летнего Ляченкова к двум с половиной годам колонии-поселения.
Прокурор запрашивал для Ляченкова 7 лет колонии, однако при вынесении приговора суд учел, что подозреваемый признал вину и выплатил компенсацию семье погибшего.
Слушание проходило в особом режиме без допроса свидетелей.
Как ранее сообщал «Рамблер», в апреле Ляченков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Воробьевых горах. Находясь за рулем каршерингового Mercedes, Ляченков на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris, водитель которого, боец ММА Байлы Курбанмедов, погиб на месте.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
ДТП , Видео , Hyundai , Hyundai Solaris , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году
Названы самые популярные машины в Москве
Названы самые популярные машины в Москве
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
«Мясорубка» под Курском: пятеро погибших
«Мясорубка» под Курском: пятеро погибших 48
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение