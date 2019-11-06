Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор 

Никулинский суд Москвы вынес приговор внуку бывшего президента АвтоВАЗа Егору Ляченкову, который в апреле 2019 года стал виновником ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Life.ru, суд приговорил 19-летнего Ляченкова к двум с половиной годам колонии-поселения.
Прокурор запрашивал для Ляченкова 7 лет колонии, однако при вынесении приговора суд учел, что подозреваемый признал вину и выплатил компенсацию семье погибшего.
Слушание проходило в особом режиме без допроса свидетелей.
Как ранее сообщал «Рамблер», в апреле Ляченков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Воробьевых горах. Находясь за рулем каршерингового Mercedes, Ляченков на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris, водитель которого, боец ММА Байлы Курбанмедов, погиб на месте.