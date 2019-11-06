Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор

Никулинский суд Москвы вынес приговор внуку бывшего президента АвтоВАЗа Егору Ляченкову, который в апреле 2019 года стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Life.ru, суд приговорил 19-летнего Ляченкова к двум с половиной годам колонии-поселения.

Прокурор запрашивал для Ляченкова 7 лет колонии, однако при вынесении приговора суд учел, что подозреваемый признал вину и выплатил компенсацию семье погибшего.

Слушание проходило в особом режиме без допроса свидетелей.