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ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло на востоке Москвы 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
На востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса
Фото: РИА Новости
Движение транспорта серьезно затруднено в результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей на востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"Столкновение автобуса и двух легковых автомобилей произошло на Косинском шоссе. В настоящее время движение здесь серьезно затруднено. Также в связи с ДТП пробка образовалась на Салтыковской улице", — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС также подтвердили факт аварии.
"В районе 17:00 на Косинском шоссе произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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