На востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса

ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло на востоке Москвы

Движение транспорта серьезно затруднено в результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей на востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "Столкновение автобуса и двух легковых автомобилей произошло на Косинском шоссе. В настоящее время движение здесь серьезно затруднено. Также в связи с ДТП пробка образовалась на Салтыковской улице", — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС также подтвердили факт аварии. "В районе 17:00 на Косинском шоссе произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.

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