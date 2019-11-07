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Лихач стал причиной погони со стрельбой в Петербурге 

News.ru 4 часа назад
Лихач стал причиной погони со стрельбой в Петербурге
Фото: News.ru
Лихач на иномарке спровоцировал погоню со стрельбой, пытаясь улизнуть от полицейских. Сотрудник ДПС подал водителю иномарки знак остановиться. Но машина в ответ набрала скорость, сбила его и понеслась по улице.
Происшествие случилось на перекрёстке проспекта Жукова и Петергофского шоссе. Сбитый лихачом 31-летний полицейский получил перелом лодыжки и был госпитализирован, сообщает Пятый канал. За нарушителем началась погоня.
Чтобы остановить лихача, полицейские были вынуждены стрелять из табельного оружия. После этого нарушитель бросил машину на ул. Пионерстроя и пробежал двести метров, прежде чем его поймали.
Лихачом оказался 37-летний местный житель, который возвращался из Петербурга домой к себе в Горелово на машине своего отца.
Ранее News.ru сообщал, что водитель служебного автомобиля мэрии Москвы сбил пешехода. Он сдавал задним ходом и вдавил пострадавшего в стену.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , Правительство Москвы
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