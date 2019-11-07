Лихач стал причиной погони со стрельбой в Петербурге

Лихач на иномарке спровоцировал погоню со стрельбой, пытаясь улизнуть от полицейских. Сотрудник ДПС подал водителю иномарки знак остановиться. Но машина в ответ набрала скорость, сбила его и понеслась по улице.

Происшествие случилось на перекрёстке проспекта Жукова и Петергофского шоссе. Сбитый лихачом 31-летний полицейский получил перелом лодыжки и был госпитализирован, сообщает Пятый канал. За нарушителем началась погоня.

Чтобы остановить лихача, полицейские были вынуждены стрелять из табельного оружия. После этого нарушитель бросил машину на ул. Пионерстроя и пробежал двести метров, прежде чем его поймали.

Лихачом оказался 37-летний местный житель, который возвращался из Петербурга домой к себе в Горелово на машине своего отца.