Поездка на 800 тысяч: приставы наказали Ярмольника

По словам Ярмольника, ДТП произошло в 2016 году, после чего он уже дважды судился с ФСО. Первый суд он выиграл, но представители ФСО подали кассацию в Городской суд, и тот обязал встал на сторону ведомства.

Ярмольник утверждает, что указанная сумма в 833, 4 тысячи рублей превышает установленную экспертизой. По словам артиста, вскоре делом займется третья инстанция.

Годом ранее артист утверждал, что не понимает суть претензий ФСО. По его словам, в аварии никто не пострадал, а машину починили за один день.