Поездка на 800 тысяч: приставы наказали Ярмольника 

Московские приставы намерены взыскать с актера Леонида Ярмольника 833,4 тысячи рублей за разбитый Mercedes Федеральной службы охраны (ФСО) России. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По словам Ярмольника, ДТП произошло в 2016 году, после чего он уже дважды судился с ФСО. Первый суд он выиграл, но представители ФСО подали кассацию в Городской суд, и тот обязал встал на сторону ведомства.
Ярмольник утверждает, что указанная сумма в 833, 4 тысячи рублей превышает установленную экспертизой. По словам артиста, вскоре делом займется третья инстанция.
Годом ранее артист утверждал, что не понимает суть претензий ФСО. По его словам, в аварии никто не пострадал, а машину починили за один день.