Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобус протаранил витрину ТЦ в Москве 

ТК «Звезда» 2 часа назад
По одной из версий, у водителя автобуса мог случиться эпилептический приступ.
Пассажирский автобус протаранил здание торгового центра на Фрязевской улице в Москве. В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.
Сейчас на месте работают представители оперативных служб, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, которую сейчас проверяют оперативники, у водителя многотонной машины мог случится приступ эпилепсии.
Очевидцы ЧП вывали сотрудников полиции и скорой помощи. Предположительно два человека, находившихся в непосредственной близости от места происшествия, пострадали.
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликованы кадры с места ДТП с пятью жертвами в Курской области Опубликованы кадры с места ДТП с пятью жертвами в Курской области Убийство двух человек в Москве попало на камеры видеонаблюдения Убийство двух человек в Москве попало на камеры видеонаблюдения Автобус с россиянами опрокинулся во Франции Автобус с россиянами опрокинулся во Франции 
Теги:
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве
Всё, что нужно знать о подготовке автомобиля к зиме
Всё, что нужно знать о подготовке автомобиля к зиме
В Россию приедет «большой» Tiguan
В Россию приедет «большой» Tiguan
ОСАГО может подорожать из-за роста выплат
ОСАГО может подорожать из-за роста выплат 5
В Госдуме требуют отмены штрафов за среднюю скорость
В Госдуме требуют отмены штрафов за среднюю скорость 3
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение