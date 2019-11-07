Автобус протаранил витрину ТЦ в Москве

По одной из версий, у водителя автобуса мог случиться эпилептический приступ.

Пассажирский автобус протаранил здание торгового центра на Фрязевской улице в Москве. В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.

Сейчас на месте работают представители оперативных служб, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, которую сейчас проверяют оперативники, у водителя многотонной машины мог случится приступ эпилепсии.

Очевидцы ЧП вывали сотрудников полиции и скорой помощи. Предположительно два человека, находившихся в непосредственной близости от места происшествия, пострадали.