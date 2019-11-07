Автобус врезался в ТЦ в Москве

В столице пассажирский автобус врезался в здание торгового центра «На Фрязевской», сообщает РЕН ТВ. В результате пострадали два человека.

Life выяснил , что инцидент произошёл из-за приступа эпилепсии у водителя. На момент аварии салоне автобуса пассажиров не было, поскольку он направлялся с конечной к первой остановке. Пострадавших среди пешеходов нет: люди успели отскочить от неуправляемой машины. Медицинская помощь понадобилась водителю автобуса.

На записи, опубликованной изданием, видно, что удар пришёлся на крыльцо магазина «Мяснов». Заметно, что серьезных повреждений здание не получило: автобус будто прислонился передней частью к стене ТЦ. На месте происшествия стоит карета скорой помощи, работают сотрудники полиции.

В конце октября, как ранее сообщал «Рамблер», на Варшавском шоссе в Москве на одной линии столкнулись два трамвая. Авария произошла рядом с домом номер 45. По предварительной версии, один из трамваев врезался в другой из-за технической неисправности. В результате пострадали два человека, оба — сотрудники «Мосгортранса». Их зажало между трамваями. Один получил открытую рану живота, другой — сдавливание грудной клетки.