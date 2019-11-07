Как сэкономить на машине?

На сегодня в России около 60 млн машин, 43,5 млн — легковые, то есть на каждого трудоспособного жителя нашей страны приходится примерно полмашины. Можно ли считать машину лишь средством передвижения или это все-таки роскошь? В этом выпуске подкаста считаем, что выгоднее — купить машину или выбрать альтернативный вариант.

Первый пункт расходов — это стоимость самого автомобиля. Если вы хотите купить машину в кредит, то нужно прикинуть, насколько ежемесячный платеж уменьшит ваш бюджет, и есть ли смысл в таких тратах, если за время выплат машина подешевеет на треть. Если считаете машину хорошим вложением денег, то сравните, сколько вы могли бы заработать при размещении тех же денег на инвестиционном счете (это мы уже посчитали за вас).

Вторая группа расходов — техническое обслуживание. Проверки работы автомобиля, замена комплектующих обходится в 15-30 тысяч рублей в год. К этому нужно еще добавить расходы на мойку и чистку, бензин, стоимость гаража или стоянки, а также парковок, если в вашем городе они платные. Ну и не забыть о штрафах — в большом городе с видеокамерами они бывают и у идеальных водителей.

Как на всем этом сэкономить? Варианты есть на каждом этапе, например, купить подержанный автомобиль, парковаться во дворе и реже мыть машину. Еще можно совмещать такси и общественный транспорт или выбрать каршеринг.

На сколько каршеринг дешевле владения личным авто? Если вы активно пользуетесь автомобилем, то в целом расходы на личную машину и на использование каршеринга примерно равны. Но во втором случае можно вычесть беспокойство за безопасность машины, припаркованной под открытым небом, траты на страховку и ремонт, если автомобиль сломался.

Совсем нет минусов? Конечно, есть. Каршеринг подходит далеко не всем, например, если машина вам нужна не в городе, а в поездках между городами, если вы не готовы тратить деньги на дополнительную страховку для защиты от аварий, то каршеринг и аренда будут либо слишком дорогими, либо просто неудобными.

Слушайте подкаст на tass.ru, «Яндекс. Музыке» и «ВКонтакте».

А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Anchor.fm Pocket Casts

Spotify

Castbox

Overcast

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.