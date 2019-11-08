Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а затем до психбольницы 

Car.ru 6 часов назад
Приехали: водителя-русофоба отправили в психушку
Фото: Car.ru
В штате Кентукки (США) местные власти арестовали заболевшего психическим расстройством мужчину.
В Соединённых Штатах Америки пользователи сети начали обсуждение необычной формы психического расстройства американского водителя в виде русофобии, который по заявлениям соседей, не переносил любые положительные упоминания о Российской Федерации. Многие эксперты отмечают, что это одно из выявившихся последствий антироссийской пропаганды в различных средствах массовой информации.
2 ноября текущего года сотрудниками ФБР был задержан американский водитель, который сделал странную надпись на своей машине, в которой обвиняет власти РФ в антигуманных действиях:
«Российская Федерация устанавливает своим гражданам специальное радиоприёмники в ушные раковины, которые контролируют их сознание на подсознательном уровне с помощью специальных звуковых сигналов», — гласит надпись на автомобиле мужчины.
Причиной для задержания послужил необычный поступок мужчины, который оставил свой разрисованный автомобиль у местного отделения ФБР и отлучился по своим делам. В течение нескольких минут на место стоянки прибыли оперативники и начали обыск подозрительного авто. Ничего опасного в салоне не было найдено. Сотрудники ФБР решили задержать мужчину и отправить его на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
Видео дня. Тахографы и электронные ПТС: что ждет автовладельцев
Car.ru: последние новости
Nissan представит свой суббренд на отдельной выставке «NISMO Brand». Nissan представит свой суббренд на отдельной выставке «NISMO Brand». Половину кузова BMW превратили в трейлер для путешествий Половину кузова BMW превратили в трейлер для путешествий Первый междугородний каршеринг появился в России Первый междугородний каршеринг появился в России
Комментарии 
Теги:
ДТП , ФБР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне высказались о нештрафуемом пороге скорости
Россияне высказались о нештрафуемом пороге скорости 9
Сколько держится алкоголь в крови
Сколько держится алкоголь в крови
В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta
В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta
Оформить авто на ребёнка: спасёт ли это от штрафов?
Оформить авто на ребёнка: спасёт ли это от штрафов?
Угонщики вернули машину в детский дом после сюжета на ТВ
Угонщики вернули машину в детский дом после сюжета на ТВ
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение