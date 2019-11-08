Приехали: водителя-русофоба отправили в психушку

Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а затем до психбольницы

В штате Кентукки (США) местные власти арестовали заболевшего психическим расстройством мужчину.

В Соединённых Штатах Америки пользователи сети начали обсуждение необычной формы психического расстройства американского водителя в виде русофобии, который по заявлениям соседей, не переносил любые положительные упоминания о Российской Федерации. Многие эксперты отмечают, что это одно из выявившихся последствий антироссийской пропаганды в различных средствах массовой информации.

2 ноября текущего года сотрудниками ФБР был задержан американский водитель, который сделал странную надпись на своей машине, в которой обвиняет власти РФ в антигуманных действиях:

«Российская Федерация устанавливает своим гражданам специальное радиоприёмники в ушные раковины, которые контролируют их сознание на подсознательном уровне с помощью специальных звуковых сигналов», — гласит надпись на автомобиле мужчины.

Причиной для задержания послужил необычный поступок мужчины, который оставил свой разрисованный автомобиль у местного отделения ФБР и отлучился по своим делам. В течение нескольких минут на место стоянки прибыли оперативники и начали обыск подозрительного авто. Ничего опасного в салоне не было найдено. Сотрудники ФБР решили задержать мужчину и отправить его на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.