В Уфе столкнулись два автобуса 

Два автобуса столкнулись в Уфе из-за того, что водителю одного из них стало плохо, он скончался в карете скорой помощи, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла вечером на улице Мушникова.
"По имеющейся информации, 50-летний мужчина за рулем автобуса Hyundai, двигаясь по улице Мушникова, из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом.
"Со слов пассажиров автобуса Hyundai, водителю вдруг стало плохо и он потерял управление. Спустя некоторое время он скончался в карете скорой помощи", — сообщает башкирская госавтоинспекция.
Пассажиры автобусов не пострадали.