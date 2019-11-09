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В Уфе столкнулись два автобуса 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
В Уфе столкнулись два автобуса
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Два автобуса столкнулись в Уфе из-за того, что водителю одного из них стало плохо, он скончался в карете скорой помощи, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла вечером на улице Мушникова.
"По имеющейся информации, 50-летний мужчина за рулем автобуса Hyundai, двигаясь по улице Мушникова, из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом.
"Со слов пассажиров автобуса Hyundai, водителю вдруг стало плохо и он потерял управление. Спустя некоторое время он скончался в карете скорой помощи", — сообщает башкирская госавтоинспекция.
Пассажиры автобусов не пострадали.
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Теги:
ДТП , Hyundai , Нефаз , ГИБДД
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