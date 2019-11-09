В Уфе столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись в Уфе из-за того, что водителю одного из них стало плохо, он скончался в карете скорой помощи, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла вечером на улице Мушникова.

"По имеющейся информации, 50-летний мужчина за рулем автобуса Hyundai, двигаясь по улице Мушникова, из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом.

"Со слов пассажиров автобуса Hyundai, водителю вдруг стало плохо и он потерял управление. Спустя некоторое время он скончался в карете скорой помощи", — сообщает башкирская госавтоинспекция.

Пассажиры автобусов не пострадали.