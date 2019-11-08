Появились подробности о попавшем в ДТП «Яндекс. Такси»

Попавшая в ДТП под Ставрополем машина «Яндекс. Такси» была переполнена

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Приставы взыскивают с Ярмольника более 800 тыс. рублей за ДТП с машиной ФСО

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