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Попавшая в ДТП под Ставрополем машина «Яндекс. Такси» была переполнена 

ТАСС 1 час назад
Появились подробности о попавшем в ДТП «Яндекс. Такси»
Фото: РИА Новости
Автомобиль, в аварии с которым в Ставропольском крае пострадали 12 человек, был брендирован как "Яндекс. Такси" и перевозил вдвое больше пассажиров, чем предусмотрено конструкцией, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла 7 ноября около 22:30 мск на 302 км автодороги Ставрополь — Батайск на территории Шпаковского района. По предварительной версии, водитель Kia Ceed по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с встречным грузовиком МАЗ. После этого произошло второе столкновение с легковым автомобилем Lada Granta (такси), который двигался в попутном с грузовиком направлении. Пострадали водители легковушек и 10 пассажиров Lada Granta, семь из которых дети. По данным краевого Минздрава, три человека, в том числе ребенок, находятся в реанимации.
"В аварию попала машина "Яндекс. Такси". Lada Granta имеет четыре посадочных места и плюс водитель, всего пять мест. На момент ДТП в автомобиле было 10 человек и водитель, итого — 11 человек", — сказали в пресс-службе УГИБДД, отметив, что пассажиры перевозились с нарушением правил транспортировки людей. "В машине находилось вдвое больше пассажиров, чем предусмотрено. Удерживающих устройств для детей не было", — добавили в пресс-службе.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram, что шокирован информацией об аварии с участием такси в Шпаковском районе. ТАСС пока не располагает комментариями агрегатора.
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Теги:
ДТП , Lada Granta , Kia , Lada , Владимир Владимиров , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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