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Гибель российского актера в ДТП попала на видео 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
В интернете опубликовали видео с последними мгновениями жизни артиста драмтеатра.
Актер драматического театра Минусинска Виктор Бубенков погиб в ДТП. Момент гибели зафиксировал видеорегистратор машины, за рулем которой был артист.
Авария произошла, когда Бубенков ехал со стороны села Солдатово в сторону Минусинска. На кадрах видно, что водитель обогнал на повороте попутный автомобиль, но его машину занесло и выкинуло в кювет. Она врезалась в дерево, артист получил смертельные травмы и умер на месте ДТП.
Бубенкову было 64 года. В течение 20 лет он был директором театра в Нижнем Тагиле, а в последнее время выходил на сцену в Минусинске.
«19 лет Виктор Петрович проработал на сцене Минусинского драматического театра артистом, три года в должности заместителя художественного руководителя. В декабре Виктору Петровичу исполнилось бы 65 лет. С Виктором Бубенковым работали многие заслуженные артисты, режиссеры, заслуженные деятели искусств, и высоко ценили его как артиста и как человека», — сказано на сайте драмтеатра.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дочь и коллеги разбившегося насмерть Пола Уокера обратились к нему в день рождения.
Комментарии63 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
ДТП , Видео , Смертельное ДТП , Пол Уокер
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