Гибель российского актера в ДТП попала на видео

В интернете опубликовали видео с последними мгновениями жизни артиста драмтеатра.

Актер драматического театра Минусинска Виктор Бубенков погиб в ДТП. Момент гибели зафиксировал видеорегистратор машины, за рулем которой был артист.

Авария произошла, когда Бубенков ехал со стороны села Солдатово в сторону Минусинска. На кадрах видно, что водитель обогнал на повороте попутный автомобиль, но его машину занесло и выкинуло в кювет. Она врезалась в дерево, артист получил смертельные травмы и умер на месте ДТП.

Бубенкову было 64 года. В течение 20 лет он был директором театра в Нижнем Тагиле, а в последнее время выходил на сцену в Минусинске.

«19 лет Виктор Петрович проработал на сцене Минусинского драматического театра артистом, три года в должности заместителя художественного руководителя. В декабре Виктору Петровичу исполнилось бы 65 лет. С Виктором Бубенковым работали многие заслуженные артисты, режиссеры, заслуженные деятели искусств, и высоко ценили его как артиста и как человека», — сказано на сайте драмтеатра