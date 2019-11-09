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Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Момент гибели актера из Красноярска попал на видео
Фото: Crash q YouTube
Виктор Бубенков ехал в сторону Минусинска и нарушил правила дорожного движения.
В Сети появились кадры из салона автомобиля, на котором ехал погибший в аварии актер Минусинского драматического театра. Трагедия произошла 4 ноября на трассе «Минусинск — Большая Ничка — Жерлык» в Красноярском крае.
Виктор Бубенков ехал в сторону Минусинска и нарушил правила дорожного движения: проигнорировал знак «Обгон запрещен» и пересек двойную сплошную линию. В этот момент начался крутой поворот, в который 64-летний мужчина не вписался, вылетел в кювет и врезался в деревья.
Актер, проработавший на сцене театра 19 лет, погиб на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, сообщает издание «Хакасия».
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Теги:
ДТП , Смертельное ДТП , ГИБДД
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