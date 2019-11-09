Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прямо в бездну: в центре Киева утонул автомобиль 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Прямо в бездну: в центре Киева утонул автомобиль
Фото: Valeriya Egoshyna, facebook
Причиной ДТП стал прорыв трубы с горячей водой, из-за которого на дороге образовалась яма.
В Киеве прямо в центре города «под землю» ушел автомобиль. Машина провалилась в карстовую коммунальную воронку, которая образовалась в результате прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошел на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели еще 5 ноября, но кадры появились в Сети только сейчас.
На кадрах, опубликованных на Facebook, видно, как асфальт на проезжей части буквально «дымится» от выплескивающейся наружу горячей воды. В результате на дороге образовалась пробка.
Несмотря на препятствие, один из водителей решил прорваться сквозь туманную завесу, и уже через считаные секунды автомобиль утонул в потоках воды.
При этом автор ролика, который наблюдал за происходящим, по-видимому, из окна, параллельно делал ставки на то, утонет какой-нибудь автомобиль или нет.
Устранять ЧП на место прибыли специалисты.
Видео дня. Тахографы и электронные ПТС: что ждет автовладельцев
ТК «Звезда»: последние новости
Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео Судебные приставы взыщут с Ярмольника 800 тысяч за разбитый Mercedes ФСО Судебные приставы взыщут с Ярмольника 800 тысяч за разбитый Mercedes ФСО Опубликованы кадры с места ДТП с пятью жертвами в Курской области Опубликованы кадры с места ДТП с пятью жертвами в Курской области
Комментарии6 
Теги:
ДТП , Шота Руставели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент гибели актера из Красноярска попал на видео
Момент гибели актера из Красноярска попал на видео 1
Культовый внедорожник лишат бензинового «сердца»
Культовый внедорожник лишат бензинового «сердца»
Появились подробности о попавшем в ДТП «Яндекс. Такси»
Появились подробности о попавшем в ДТП «Яндекс. Такси» 1
Мотоциклист упал с эстакады и погиб
Мотоциклист упал с эстакады и погиб
Россияне высказались о нештрафуемом пороге скорости
Россияне высказались о нештрафуемом пороге скорости 18
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение