Страшное ДТП в Красноярском крае: есть жертвы

Под Красноярском столкнулись микроавтобус и «КамАЗ»: есть погибшие

Жертвами ДТП стали два человека, еще девять пострадали.

В ночь с субботы на воскресенье в Красноярском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров, и грузовика. В результате два человека погибли, еще девять пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Сегодня ночью на 233 км автодороги Р-257 «Енисей» водитель микроавтобуса «Тойота», который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении», — говорится на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Всего в салоне микроавтобуса находилось 15 человек, погибли водитель и пассажир. Девять других пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди жертв и пострадавших нет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.