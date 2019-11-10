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Три человека погибли в ДТП на Сахалине 

ТАСС 59 минут назад
Три человека погибли в ДТП на Сахалине
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП, которое произошло в ночь на воскресенье в городе Поронайске Сахалинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"Примерно в 01:45 [17:45 мск субботы] 24-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II в городе Поронайске, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир, 21-летний молодой человек, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение города", — сказали в пресс-службе.
По факту аварии проводится проверка.
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Теги:
ДТП , Toyota , Toyota Mark II , МВД , ИТАР-ТАСС
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