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Более 175 аварий произошло в канадском городе Эдмонтон из-за снегопада 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Более 175 аварий произошло в городе Эдмонтон из-за снегопада
Фото: РИА Новости
Свыше 175 дорожно-транспортных происшествий произошло в Канаде в Эдмонтоне (провинция Альберта) после первого в нынешнем сезоне мощного снегопада. Об этом в субботу сообщил телеканал Global News.
По данным Национального метеобюро, снегопад начался в ночь с пятницы на субботу, и за это время в городе местами уже выпало до 20 см снега. Осадки привели к значительному росту числа аварий. В настоящее время полиция Эдмонтона зафиксировала 176 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали по меньшей мере 13 человек.
В городе сейчас работают около 600 единиц снегоуборочной техники. Осадки продолжаются.
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Теги:
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