Покупатель разбил Porsche во время тест-драйва

Британец за несколько минут разбил взятый на тест-драйв суперкар Porshe

Житель Великобритании взял на тест-драйв дорогой автомобиль Porshe, но попал в аварию и разбил его спустя несколько минут после выезда.

Британец решил взять на тест-драйв суперкар Porshe 911 GT2, который был выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и оценивается в 208 тысяч фунтов стерлингов (17 миллионов рублей).

Мужчина успел отъехать от Porsche Centre Cardiff, где взял автомобиль, всего на пару километров и попал в аварию с участием четырех машин. В общей сложности он провел за рулем всего несколько минут.

Как рассказали очевидцы, у суперкара отказали тормоза, в результате чего он попал в ДТП и повредил колеса и левое крыло.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал. В центре Porshe ситуацию не прокомментировали, передает Metro.