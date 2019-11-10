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Британец за несколько минут разбил взятый на тест-драйв суперкар Porshe 

Vse42.ru 5 часов назад
Покупатель разбил Porsche во время тест-драйва
Фото: Vse42.ru
Житель Великобритании взял на тест-драйв дорогой автомобиль Porshe, но попал в аварию и разбил его спустя несколько минут после выезда.
Британец решил взять на тест-драйв суперкар Porshe 911 GT2, который был выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и оценивается в 208 тысяч фунтов стерлингов (17 миллионов рублей).
Мужчина успел отъехать от Porsche Centre Cardiff, где взял автомобиль, всего на пару километров и попал в аварию с участием четырех машин. В общей сложности он провел за рулем всего несколько минут.
Как рассказали очевидцы, у суперкара отказали тормоза, в результате чего он попал в ДТП и повредил колеса и левое крыло.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал. В центре Porshe ситуацию не прокомментировали, передает Metro.
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Теги:
ДТП , Porsche
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