Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение в районе 31 км МКАД восстановлено после аварии 

ТАСС + ещё 19 4 часа назад
ДТП на МКАД: один погиб, двое пострадали
Фото: РИА Новости
Движение транспорта по трем полосам внутренней стороны МКАД в районе 31 км, ограниченное ранее из-за столкновения двух машин, восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичного департамента транспорта.
"Проезжая часть освобождена. Движение восстановлено", — говорится в сообщении.
Авария с участием "Камаза" и легкового автомобиля произошла в воскресенье утром. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Из-за аварии движение транспорта было ограничено от пересечения МКАД с Востряковским проездом до пересечения с Проектируемым проездом № 5450.
Видео дня. Москвичи не хотят пускать машины каршеринга на стоянку во дворах
ТАСС: последние новости
Водитель попавшего в ДТП под Красноярском автобуса восемь раз нарушал ПДД за этот год Водитель попавшего в ДТП под Красноярском автобуса восемь раз нарушал ПДД за этот год Более 175 аварий произошло в канадском городе Эдмонтон из-за снегопада Более 175 аварий произошло в канадском городе Эдмонтон из-за снегопада Три человека погибли в ДТП на Сахалине Три человека погибли в ДТП на Сахалине 
Теги:
ДТП , Камаз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупатель разбил Porsche во время тест-драйва
Покупатель разбил Porsche во время тест-драйва 4
В каких случаях стоит добавить масло в бензобак
В каких случаях стоит добавить масло в бензобак 1
Страшное ДТП в Красноярском крае: есть жертвы
Страшное ДТП в Красноярском крае: есть жертвы
Ночные автогонки закончились гибелью участников
Ночные автогонки закончились гибелью участников 12
Более 175 аварий произошло в городе Эдмонтон из-за снегопада
Более 175 аварий произошло в городе Эдмонтон из-за снегопада
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение