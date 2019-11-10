ДТП на МКАД: один погиб, двое пострадали

Движение в районе 31 км МКАД восстановлено после аварии

Движение транспорта по трем полосам внутренней стороны МКАД в районе 31 км, ограниченное ранее из-за столкновения двух машин, восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена. Движение восстановлено", — говорится в сообщении.