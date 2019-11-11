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Два человека пострадали при столкновении семи машин в Москве 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Семь машин столкнулись на юго-востоке Москвы
Фото: РИА Новости
Два человека получили травмы в результате столкновения семи машин на юго-востоке Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Возле дома номер 47 на Волгоградском проспекте столкнулись семь легковых автомашин, пострадали два человека», — сказал собеседник.
Он уточнил, что из-за аварии было перекрыто движение по трём полосам в сторону центра.
Ранее в ДТП с маршруткой и автобусом в Москве пострадали четыре человека.
4 ноября телеканал «360» сообщал, что в результате аварии в Московской области погибли два человека, ещё двое пострадали.
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Теги:
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