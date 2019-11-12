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КамАЗ протаранил здание в Москве 

News.ru + ещё 11 1 час назад
КамАЗ протаранил здание в Москве
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стену жилого дома на юге столицы.
ДТП произошло в ночь на 12 октября на Варшавском шоссе, неподалёку от станции метро Верхние Котлы. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, сообщает источник News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре столицы. В результате ДТП три человека пострадали. Все они были пассажирами общественного транспорта. Инцидент произошёл на Бутырском Валу в районе дома № 7.
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