КамАЗ протаранил здание в Москве

Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стену жилого дома на юге столицы.

ДТП произошло в ночь на 12 октября на Варшавском шоссе, неподалёку от станции метро Верхние Котлы. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, сообщает источник News.ru в экстренных службах города.

Как писал News.ru ранее, автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре столицы. В результате ДТП три человека пострадали. Все они были пассажирами общественного транспорта. Инцидент произошёл на Бутырском Валу в районе дома № 7.