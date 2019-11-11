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В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей
Фото: Ura.Ru
Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду». Такую идею озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
При задержании пьяного водителя машину будут изымать и возвращать уже после уплаты суммы, равной штрафу за нахождение за рулем пьяным. «То есть ты платишь 30 тысяч и забираешь автомобиль. Если решение суда будет в твою пользу, что бывает редко, то деньги тебе возвращаются. А если решение суда принято, и тебя лишают права управления и признают виновным, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет», — цитирует Лысакова «Интерфакс».
По его словам, такой закон ранее подготовило Министерство юстиции и его почти приняли в Госдуме. Лысаков отмечает, что штраф за «пьяную езду» платят не более 30% от всех оштрафованных. Новая инициатива позволит получать деньги в бюджет, а также простимулирует водителей в дальнейшем не совершать такое правонарушение.
Ранее Лысаков заявлял, что в 6-7% всех ДТП виноваты пьяные водители, напоминает «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что в России почти отсутствует просвещение вождения по правилам.
Как писало «URA.RU», в России собираются ввести систему поощрения аккуратных водителей. Инициативу обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает «Ридус».
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Вячеслав Лысаков , Госдума , Минюст РФ , Конституционный комитет Госдумы , Ридус , РИА ФАН , Интерфакс
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