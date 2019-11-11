В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей

При задержании пьяного водителя машину будут изымать и возвращать уже после уплаты суммы, равной штрафу за нахождение за рулем пьяным. «То есть ты платишь 30 тысяч и забираешь автомобиль. Если решение суда будет в твою пользу, что бывает редко, то деньги тебе возвращаются. А если решение суда принято, и тебя лишают права управления и признают виновным, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет», — цитирует Лысакова «Интерфакс».

По его словам, такой закон ранее подготовило Министерство юстиции и его почти приняли в Госдуме . Лысаков отмечает, что штраф за «пьяную езду» платят не более 30% от всех оштрафованных. Новая инициатива позволит получать деньги в бюджет, а также простимулирует водителей в дальнейшем не совершать такое правонарушение.

Ранее Лысаков заявлял, что в 6-7% всех ДТП виноваты пьяные водители, напоминает «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что в России почти отсутствует просвещение вождения по правилам.

Как писало «URA.RU», в России собираются ввести систему поощрения аккуратных водителей. Инициативу обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает «Ридус».