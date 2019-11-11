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Двух пешеходов сбили в Москве 

News.ru + ещё 4 5 часов назад
Двух пешеходов сбили в Москве
Фото: ТАСС
В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что сегодня вечером было совершено два наезда на пешеходов. Им оказывается медицинская помощь.
Первый несчастный случай произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Раменского бульвара и Мичуринского проспекта, второй — на улице Беломорской. Водители не скрылись. Сейчас с ними ведут беседу сотрудники правоохранительных органов, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, мотоциклист в Москве наехал на препятствие на эстакаде и упал с неё вниз. Он погиб на месте от полученных травм. Трагический инцидент попал на видео.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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