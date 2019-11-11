Двух пешеходов сбили в Москве

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что сегодня вечером было совершено два наезда на пешеходов. Им оказывается медицинская помощь.

Первый несчастный случай произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Раменского бульвара и Мичуринского проспекта, второй — на улице Беломорской. Водители не скрылись. Сейчас с ними ведут беседу сотрудники правоохранительных органов , передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, мотоциклист в Москве наехал на препятствие на эстакаде и упал с неё вниз. Он погиб на месте от полученных травм. Трагический инцидент попал на видео.