Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?

Среди мошенников есть прослойка тех, кто специализируется на автоподставах. Это пешеходы, которые бросаются под колеса, когда машина снижает скорость. Зачастую такие "гастролеры" выступают на въездах к парковке или возле супермаркетов.

Схема аферы следующая: пешеход неожиданно выскакивает на дорогу, заваливаясь на капот авто. Далее появляется второй участник подставы, изображающий случайного прохожего.

Вместе с "пострадавшим", они начинают морально давить на водителя, акцентируя внимание на полученных травмах и повреждении дорогостоящей аппаратуры (смартфоны, планшеты и т.п.).

Аферисты пытаются склонить водителя к тому, чтобы решить все на месте, без участия полиции. Мол тогда сумма вырастет в разы. Плюс ко всему будет потрачено время на разбирательства в суде и т.д.

Чтобы лишить мошенников легкого заработка, необходимо предложить вызвать полицию. Также сообщите мошенникам, что вашу невиновность смогут подтвердить записи с камер на соседних зданиях.