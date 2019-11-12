Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником? 

Car.ru 1 час назад
Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?
Фото: Car.ru
Среди мошенников есть прослойка тех, кто специализируется на автоподставах. Это пешеходы, которые бросаются под колеса, когда машина снижает скорость. Зачастую такие "гастролеры" выступают на въездах к парковке или возле супермаркетов.
Схема аферы следующая: пешеход неожиданно выскакивает на дорогу, заваливаясь на капот авто. Далее появляется второй участник подставы, изображающий случайного прохожего.
Вместе с "пострадавшим", они начинают морально давить на водителя, акцентируя внимание на полученных травмах и повреждении дорогостоящей аппаратуры (смартфоны, планшеты и т.п.).
Аферисты пытаются склонить водителя к тому, чтобы решить все на месте, без участия полиции. Мол тогда сумма вырастет в разы. Плюс ко всему будет потрачено время на разбирательства в суде и т.д.
Чтобы лишить мошенников легкого заработка, необходимо предложить вызвать полицию. Также сообщите мошенникам, что вашу невиновность смогут подтвердить записи с камер на соседних зданиях.
Видео дня. Пьяный водитель поздравил полицейских с праздником
Car.ru: последние новости
Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а затем до психбольницы Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а затем до психбольницы Роман Старовойт вручил ключи от новых автомобилей курским полицейским Роман Старовойт вручил ключи от новых автомобилей курским полицейским Со столичных улиц убрали 2 тыс. машин с иностранными номерами Со столичных улиц убрали 2 тыс. машин с иностранными номерами
Комментарии 
Теги:
ДТП , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить
Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить 9
На дорогах РФ появится новый знак
На дорогах РФ появится новый знак 7
Volvo повышает цены в России
Volvo повышает цены в России 1
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение