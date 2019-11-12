Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу 

Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу. Об этом сообщает RT.
«Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончанию срока и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове», — сообщили изданию в колонии-поселении, где Алисова отбывала срок.
Как ранее сообщал «Рамблер», ДТП произошло 23 апреля 2017 года во дворе дома в подмосковной Балашихе. Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, по рассказам очевидцев, переехала перебегающего дорогу ребенка и еще 10 метров протащила его по дороге. Широкий общественный резонанс вызвал результат судмедэкспертизы, согласно которому в крови 6-летнего Алеши Шимко оказалось 2,7 промилле алкоголя.
В ноябре 2017 года Алисову приговорили к 3 годам колонии-поселения. Судмедэксперт Михаил Клейменов, обнаруживший алкоголь в крови ребенка, получил за халатность 10 месяцев исправительных работ.