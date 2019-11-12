Российский полицейский насмерть сбил пешехода и уехал

В управлении Следственного комитета России по Воронежской области начали доследственную проверку по факту ДТП со смертельным исходом с участием полицейского. Об этом во вторник, 12 ноября сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 10 ноября около 05:10 утра. По предварительным данным, 22-летний сотрудник, будучи на службе, на автомобиле Chevrolet Aveo сбил 33-летнего мужчину, а затем скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

21 октября сообщалось, что в Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе. 28-летний полицейский наехал на 43-летнего мужчину, который в результате скончался на месте. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.