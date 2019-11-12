Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский полицейский насмерть сбил пешехода и уехал 

Lenta.ru 44 минуты назад
Полицейский насмерть сбил пешехода и уехал
Фото: РИА Новости
В управлении Следственного комитета России по Воронежской области начали доследственную проверку по факту ДТП со смертельным исходом с участием полицейского. Об этом во вторник, 12 ноября сообщается на сайте ведомства.
Инцидент произошел 10 ноября около 05:10 утра. По предварительным данным, 22-летний сотрудник, будучи на службе, на автомобиле Chevrolet Aveo сбил 33-летнего мужчину, а затем скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
21 октября сообщалось, что в Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе. 28-летний полицейский наехал на 43-летнего мужчину, который в результате скончался на месте. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.
Видео дня. Пьяный водитель поздравил полицейских с праздником
Последние новости
Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик Правительство Молдавии ушло в отставку Правительство Молдавии ушло в отставку 
Теги:
ДТП , Chevrolet Aveo , Chevrolet , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шимко высказался об освобождении Алисовой
Шимко высказался об освобождении Алисовой 11
Иностранец получил более 400 штрафов в России
Иностранец получил более 400 штрафов в России 1
Россияне платят больше штрафов, чем в других странах
Россияне платят больше штрафов, чем в других странах 6
Иностранцы стали чаще попадать в ДТП в России
Иностранцы стали чаще попадать в ДТП в России 1
Стало известно о проекте новых ПДД в России
Стало известно о проекте новых ПДД в России 7
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП Другое
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение