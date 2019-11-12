Шимко высказался об освобождении Алисовой

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Отец «пьяного мальчика» высказался об освобождении Алисовой 

Рамблер 32 минуты назад
Роман Шимко, отец сбитого насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, прокомментировал освобождение из колонии виновницы ДТП Ольги Алисовой.
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться. Она какой родилась — такой и умрет. С таким отношением к жизни и детям…», — сказал он РЕН ТВ.
Он также рассказал, что из 2,5 млн рублей, который Железнодорожный городской суд взыскал с Алисовой в его пользу, ему было перечислено около 40 тысяч рублей.
«Я не буду чувствовать себя хорошо, пока их не накажу либо по закону, либо по справедливости», — добавил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ольга Алисова, приговоренная к 3 годам колонии за ДТП, в котором погиб 6-летний Алеша Шимко, вышла на свободу.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
ДТП , Видео , Роман Шимко , Ольга Алисова , РЕН ТВ
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