Мясорубка на Киевском попала на видео

Лобовое столкновение грузовиков попало на видео

Грузовики столкнулись лоб в лоб в районе Обнинска. РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места аварии.

ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе. Согласно предварительной информации, один из грузовиков по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с другим большегрузом. Последний перевозил фрукты.

В результате произошедшего один человек пострадал, один погиб. Также известно, что один человек, возможно, пострадавший, был зажат в кузове одного из грузовиков. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы.

На видео с места ДТП, которое опубликовал РЕН ТВ, видно, что кузова грузовиков получили сильные повреждения. Кроме того, на кадрах можно заметить нескольких сотрудников правоохранительных органов