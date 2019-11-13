Мясорубка на Киевском попала на видео

Грузовики столкнулись лоб в лоб в районе Обнинска. РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места аварии.
ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе. Согласно предварительной информации, один из грузовиков по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с другим большегрузом. Последний перевозил фрукты.
В результате произошедшего один человек пострадал, один погиб. Также известно, что один человек, возможно, пострадавший, был зажат в кузове одного из грузовиков. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы.
На видео с места ДТП, которое опубликовал РЕН ТВ, видно, что кузова грузовиков получили сильные повреждения. Кроме того, на кадрах можно заметить нескольких сотрудников правоохранительных органов.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в результате столкновения легкового автомобиля «Фольксваген Джетта» с грузовиком на 924-м километре автодороги «Волга» погибли основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова и поэт, комик и продюсер Ильяс Хасанов.