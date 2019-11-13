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Покупатель взял на тест Porsche 911 GT2 RS и тут же устроил массовое ДТП 

Motor.ru 1 час назад
Тест-драйв Porsche закончился массовым ДТП
Фото: © South Wales Police Roads Policing Unit
У дилера Porsche в Кардиффе выдался непростой день: потенциальный клиент взял один из новых Porsche 911 GT2 RS на тест-драйв и, не успев проехать и нескольких десятков метров, попал в аварию с пятью машинами. По словам самого водителя, причиной столкновения стали отказавшие тормоза.
Судя по публикациям очевидцев в соцсетях, ярко-красный спорткар резко перестроился и задел передним крылом иномарку, двигающуюся в попутном направлении. Можно предположить, что столкновение произошло на приличной скорости, так как едущие позади водители не успели сориентироваться и врезались в остановившийся Porsche. Впрочем, местной полиции только предстоит установить обстоятельства случившегося.
В результате повреждения получили пять автомобилей, однако обошлось без пострадавших. Некоторое время движение на трассе было затруднено.
Porsche 911 GT2 RS оснащается 700-сильным 3,8-литровым мотором с двойным турбонаддувом и способен разгоняться с места до 100 километров в час за 2,8 секунды. Максимальная скорость спорткара ограничена на отметке 340 километров в час. Стоимость автомобиля составляет 294 тысячи долларов, а в России он обойдется минимум в 19 миллионов рублей.
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Теги:
ДТП , Porsche 911 , Porsche
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